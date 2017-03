LUANA CAVALCANTE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou nesta quinta-feira (9/3) um caminhão que transportava uma carga superdimensionada, ou seja, maior que os limites legais de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), na BR-153, entre Anápolis e Jaraguá.

O motorista de 65 anos levava a carga de Anápolis para Goianésia. Segundo informações da PRF, o excedente irregular gera perigo, por isso, é preciso além da autorização do Dnit, duas escoltas credenciadas. O veículo também não pode ultrapassar a velocidade de 60km/h. Os policiais, no entanto, verificaram que ele chegou a 100km/h em seu percurso.

A carga, um tanque de 4,60m de largura, estava mal acondicionada e era transportada em uma via de pista simples sem nenhum tipo de escolta. Os agentes da PRF patrulhavam a rodovia quando se depararam com o caminhão “jogando” os outros veículos para fora da pista.

Os policiais precisaram percorrer cerca de 9 km até encontrarem um local seguro para parar o veículo. No percurso, nenhum veículo conseguia ultrapassar o caminhão, que por vezes utilizava o acostamento e, em outros momentos, ocupava as duas faixas da pista, impedindo os carros menores de fazerem a ultrapassagem e gerando sérios riscos de causar um grave acidente com os veículos que seguiam em sentido oposto.

Foram constatas diversas irregularidades. As dimensões de 23 metros de comprimento, 4,60 metros de largura e 5 metros de altura não constavam na placa traseira, e a lâmpada da placa estava solta.

O veículo foi escoltado pela equipe até o posto da PRF em Jaraguá até que seja regularizado. Além de três autuações, foi feito um termo circunstanciado para que o motorista responda na Justiça por dirigir colocando em risco a segurança de outros.

