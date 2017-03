Projeto lido nesta quarta-feira (15.mar.17), no plenário da Câmara Municipal, e encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), concede reajuste salarial de 6,5% para os servidores públicos do Legislativo anapolino. Caso aprovado, o aumento passa a vigorar com data retroativa a 1º de março e vale para servidores efetivos e comissionados.

A propositura é assinada pelo presidente Amilton Batista (SD), pela vice Thaís Souza (PSL) e os quatro secretários da Mesa Diretora: Leandro Ribeiro (PTB), Professora Geli Sanches (PT), Pastor Elias Ferreira (PSDB) e Fernando Paiva (PTN).

O projeto também concede reajuste de 4,76% para o salário dos vereadores. O percentual equivale ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) dos últimos 12 meses.

Na justificativa do projeto, é informado que os reajustes são enquadrados como “revisão geral”. “Essa modalidade tem por finalidade atualizar o valor da remuneração de todos os servidores públicos, independentemente de suas áreas de atuação”. O texto diz ainda que o objetivo geral é recompor o valor real da remuneração, considerando a perda do seu poder aquisitivo frente à inflação.