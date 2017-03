A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu nesta quarta-feira (15.mar.17), as inscrições ao Processo Seletivo 2017/2. Os candidatos poderão inscrever-se até 17 de abril, no endereço eletrônico www.estudeconosco.ueg.br.

Serão oferecidas 460 vagas, em 13 cursos de graduação, nos câmpus da UEG em Anápolis, Ipameri, Goiânia (Eseffego), Itumbiara, São Luís de Montes Belos e Minaçu (veja a lista de cursos no site www.estudeconosco.ueg.br).

Os candidatos serão classificados por curso, cidade e turno, conforme o número de vagas oferecidas. As provas objetivas e de redação serão realizadas no dia 21 de maio, nas cidades dos câmpus nas quais o candidato escolheu o curso.

Também no dia 21 de maio será realizada a segunda etapa da prova de Arquitetura e Urbanismo, cuja primeira etapa (habilidade específica) será no dia 7 de maio. As duas etapas serão realizadas no Câmpus Henrique Santillo, em Anápolis.

Poderão participar do Processo Seletivo UEG 2017/2, na condição de treineiros, os candidatos que desejem realizar a prova para avaliar seus conhecimentos. Mais informações: nucleodeselecao.ueg.br.