ANA CLARA ITAGIBA

Na última terça-feira (14.mar.17) foi inaugurado um posto descentralizado da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) no Brasil Park Shopping. O objetivo desta nova unidade é oferecer um atendimento rápido e fácil aos cidadãos.

No local poderá ser feito emissão dos cartões de estacionamento para idosos e portadores de mobilidade física reduzida, requerimentos de engenharia, encaminhamento de recursos de defesa prévia à Junta Administrativa de Recursos Infracionais (Jari).

Cartão de estacionamento

Sem o cartão de estacionamento o cidadão está sujeito às penalidades impostas pela legislação nacional de trânsito. Por isto, é importante saber quais procedimentos são necessários para sua aquisição. O cidadão, a partir dos 60 anos completos, com algum tipo de deficiência ou baixa mobilidade (temporária), pode fazer o cadastro para ter direito a estacionar nas vagas exclusivas.

Eles devem procurar a CMTT (na sede própria ou no guichê de atendimento) e levar os seguintes documentos originais junto com as respectivas cópias: identidade, CPF, comprovante endereço, registro e licenciamento do veículo, 01 (uma) foto 3×4 e, nos casos de usuários com deficiência, laudo médico ou documento equivalente.

Terminal Urbano

Outro posto de atendimento do órgão deve ser instalado no Terminal Urbano, com os mesmos serviços e, ainda, com a função de fiscalizar os serviços oferecidos pela empresa responsável pelo transporte público na cidade e orientar seus usuários.

Facebook Twitter Google+