ANA CLARA ITAGIBA

Neste sábado (18.mar.17) é comemorado o Dia Mundial do Artesão. Em comemoração a data, a Associação Anapolina de Artes e Artesanato (AAAA) realiza a Feira de ArtesAnato. O objetivo principal é valorizar e divulgar o artesanato no município.

O evento acontece no sábado das 10 às 22 horas na Praça Dom Emanuel, no Bairro Jundiaí. Além da exposição dos trabalhos, a feira contará com uma praça de alimentação com comidas típicas goianas e uma programação artística a partir das 18 horas.

“Estará a venda peças de todos os tipos produzidas por artesãos anapolinos. São bijuterias em crochês, tapetes de tear, brinquedos, roupas, enfeites para casa e muito mais. Vale muito a pena conferir ”disse a vice-presidente da AAAA, Maria Batista.

Confira a programação:

10h – Abertura da Feira de ArtesAnato

18h – Franco Costa

19h – Cia de Dança (Associação dos Arrojados do Brasil)

19h30 – Roberto Brenner

20h – Daniel Blower

20h30 – Banda Incurso

21h – Ismar Ferraz

22h – Encerramento