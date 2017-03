ANA CLARA ITAGIBA

No dia 21 de março comemora-se o Dia Internacional da Síndrome de Down. Em homenagem, a vereadora Professora Geli Sanches (PT) concedeu um Certificado de Honra ao Mérito aos administradores, alunos e professores da Associação de Pais e Alunos dos Excepcionais de Anápolis (Apae) e da Escola Maria Montessori pelos excelentes serviços prestados à comunidade. A homenagem aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Anápolis nesta terça-feira (21.mar.17).

A autora da propositura disse que o trabalho realizado pela entidade faz diferença na vida dos anapolinos. “A Síndrome de Down não deve ser considerada uma doença crônica e sim uma condição genética. Se estimuladas, essas pessoas conseguem ler, escrever, trabalhar e ter autonomia financeira. A Apae tem feito isso, eles fazem um trabalho de inclusão e de respeito às pessoas dentro de suas limitações”, afirmou Geli.

O presidente da Apae Anápolis, Hélio Lopes, reforçou as palavras da vereadora. “A Apae de Anápolis é uma das melhores do Brasil. Na nossa análise nós estamos entre as quatro melhores em serviços prestados. Nesse processo de triagem neonatal, a associação atende os 246 municípios de Goiás. Quando detectada alguma doença, como a Síndrome de Down, é que os familiares dos portadores buscam um apoio ambulatorial e social na Apae. O portador da Síndrome de Down consegue sim se desenvolver apesar de suas limitações, e é isso que nós buscamos proporcionar para eles”, completou o Hélio.

