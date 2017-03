ANA CLARA ITAGIBA

Foi aprovada nesta segunda-feira (20.mar.17), na Câmara Municipal de Anápolis, a criação de uma Comissão Especial para discutir a transferência dos 558 detentos da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), de Aparecida de Goiânia, para Anápolis, no dia 23 de fevereiro.

Os vereadores já possuem uma agenda para tratar do assunto. Nesta quinta-feira (23.mar.17), às 9h30, acontecerá uma reunião com o secretário estadual de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, e os vereadores anapolinos. “O prazo estabelecido pela juíza para permanência desses detentos em Anápolis expirou no sábado [18.mar.17]. Falta a reforma da POG para que isso aconteça. Ele [Balestreri] tomou posse do cargo há pouco tempo, mas nós vamos expor a nossa indignação pelo o que está acontecendo e cobrar uma solução”, informou o presidente da Câmara, vereador Amilton Filho (SD).

Na mesma quinta-feira desta semana, acontece uma reunião em Brasília entre a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania (CDDHC) com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça. “Esta reunião foi encabeçada pela presidente da Comissão, a vereadora Vilma Rodrigues. O objetivo é expor a situação, para reunir esforços. Nós ficamos preocupados porque era um sonho e agora está atendendo outra demanda. Além de ser ruim para nós, é ruim para eles também. Suas audiências acontecem em Aparecida e suas famílias precisam gastar dinheiro para sair de lá para trazer o cobal”, explicou.