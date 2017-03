ANA CLARA ITAGIBA

O Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista recebeu da Câmara Municipal de Anápolis uma Moção de Aplauso pelo bom resultado no Enem 2016. A escola ficou em 2° lugar no ranking das escolas públicas anapolinas e em 15° a nível estadual.

A Moção de Aplauso, que foi assinada por todos os vereadores, é de autoria do vereador João da Luz (PHS). “Essa Moção de Aplauso é por merecimento. Nós consideramos esse feito uma honra, tendo em vista que se trata de uma escola pública que enfrenta dificuldades diversas, como baixos salários dos professores e falta de segurança, é algo considerado louvável por essa Casa de Leis”, afirmou o vereador.

A diretora da escola, Alba Valéria Menezes, conversou com a equipe do JE Online e disse que se sentiu honrada em receber a homenagem da Câmara Municipal. Alba afirmou que o bom desempenho é resultado de muito esforço e dedicação dos professores e alunos. “Nós ficamos muito satisfeitas quando os alunos vêm relatar suas conquistas. Temos o aluno Kauã que ganhou uma bolsa integral para estudar na Califórnia, isso tudo com a nota que tirou no Enem. Foram cerca de 100 aprovações em vestibulares em várias partes do país”, conta a diretora.