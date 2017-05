A Farmtrac do Brasil (FMB) anuncia que começará a produzir tratores a partir de 2018 na fábrica que está construindo no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). A empresa de máquinas e implementos pertence ao grupo brasileiro Meimberg e surgiu a partir de uma parceria com o grupo indiano Escorts.

A planta industrial no Daia tem área construída de 20 mil metros quadrados em um terreno de 60 mil metros quadrados. O desenvolvimento inicial da FMB está definido em duas fases: a primeira com a importação e venda dos tratores Farmtrac e em seguida, a nacionalização das máquinas, que serão produzidas na fábrica localizada em Anápolis, para sua distribuição em todo o território nacional.

A FMB terá capacidade para produzir até 200 tratores por mês em sua nova fábrica. Até agora os investimentos alcançam os R$ 50 milhões e estima-se gerar 250 empregos diretos para a região.

Dados do setor de maquinário agrícola reforçam as boas expectativas nesta fatia de mercado. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), apesar das quedas em 2016 a expectativa é de pelo menos 5% de crescimento nas vendas de máquinas neste ano.

“A comercialização dos produtos será iniciada no próximo mês de abril e, na primeira fase, o nosso foco será em revender as máquinas no Centro-Oeste”, informa o diretor comercial da FMB, Luciano Petroski.