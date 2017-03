ANA CLARA ITAGIBA

O vereador Jean Carlos (PTB) usou a tribuna da Câmara Municipal de Anápolis, nesta segunda-feira (20.mar.17), para repercutir reclamações de comerciantes que se sentem prejudicados com a demora na conclusão das obras de mobilidade urbana ao longo da Avenida Brasil. Jean disse que sabe da importância do projeto para a melhoria da qualidade de vida da população, mas entende que alguns aspectos dele pode gerar perdas para estabelecimentos comerciais.

Algumas empresas têm corrido o risco de fechar, pois a lentidão das obras tem atrapalhado o fluxo de clientes. “É um alerta que estou fazendo: várias empresas já fecharam e pelo o que eu conversei com os comerciantes, isso pode acontecer com mais lugares. Isso significa mais empregos perdidos”, disse o vereador, citando o caso do Habib’s, bem próximo à Câmara Municipal, que encerrou suas atividades, resultando no fechamento de 25 postos de trabalho.

De acordo com a Prefeitura de Anápolis, a obra do viaduto nos cruzamentos da Avenida Brasil com Rua Barão do Rio Branco e Avenida Goiás foi retomada e está na fase da fixação das rampas. Jean Carlos disse que procurou o secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, Vinícius Alves de Souza, para discutir sobre o problema. “Conversei com ele e nós vamos marcar uma reunião com os comerciantes que estão sendo afetados para discutirmos algum projeto que diminua o impacto sob as empresas até a conclusão das obras” concluiu Jean.