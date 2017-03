LUANA CAVALCANTE

O empresário Anastacios Apostolos Dagios deve ser confirmado para mais um mandato na presidência da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) na noite desta quarta-feira (22.mar.17).

Ele é candidato único ao cargo em eleição que teve início às 9h e prossegue até as 17h. Reeleito, Anastacios, que também preside o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (Sicma), permanecerá no comando da Acia até 2019.

A eleição também define os membros da Diretoria Administrativa e dos Conselhos Consultivo e Fiscal da entidade.

Anastacios Apostolos vive há mais de 30 anos em Anápolis, atuando no ramo da construção civil, e como presidente da Acia, neste seu primeiro mandato, fez diversas reivindicações ao poder público visando o fim da estagnação econômica da cidade. Uma das principais lutas da entidade atualmente é a ampliação do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

O resultado da eleição será anunciado ainda nesta quarta-feira (22.mar.17), às 19h, horário em que as reuniões da entidade são realizadas.

Sobre a Acia

A história da Acia teve início no ano de 1935, época em que a estrada de ferro foi inaugurada em Anápolis, impulsionando o crescimento econômico, contribuindo para a instalação de novas empresas e despertando nos homens de negócio da cidade a necessidade de se instituir uma entidade capaz de congregá-los e que servisse de instrumento para defesa dos interesses em comum da categoria.

