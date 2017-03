Ana Clara Itagiba

Na madrugada desta quinta-feira (24.mar.17) a Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), localizou um laboratório de cocaína no Setor São Carlos, em Anápolis. O que mais chamou a atenção nesta apreensão foi o fato de que o responsável pelo local estava frequentando aulas de química no SESI-SENAI. O valor da droga apreendida chega à R$ 1 mi.

Fabricio Cutrim Rodrigues Dos Santos, 29 anos, foi preso em flagrante por ser responsável pelo processamento de pasta-base de cocaína no laboratório clandestino. No local foi encontrado cerca de 30 kg de pasta-base de cocaína, insumos para o refino de cocaína, uma pistola calibre 380 e diversas munições calibre 380 e 38.

O estudante foi autuado pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e dos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03 que determina pena de cinco a 15 anos de reclusão e ficará à disposição do Poder Judiciário.

