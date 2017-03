ANA CLARA ITAGIBA

Na manhã desta segunda-feira (27.mar.17) aproximadamente 50 pessoas se reuniram na porta da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde de Anápolis, localizada no setor Cidade Jardim, para reivindicar contra a falta de insulina na rede pública do município.

Segundo os manifestantes, não está sendo entregue de forma regular as insulinas Lantus, Humalog, as Tiras Reagentes, entre outros insumos, o que acaba comprometendo o tratamento dos pacientes diabéticos.

A reportagem do JE Online conversou com o líder do grupo de Diabéticos de Anápolis, Sander Ângelo, para que ele explique o que tem acontecido. “Tentaram criar um protocolo que discrimina as pessoas. A pessoa com tipo 2 não está recebendo. Apesar desses pacientes terem um pouco de insulina no corpo, se eles ficarem muito tempo sem os remédios acaba sendo internado daqui a uns 30 dias porque começa a passar mal e isso pode resultar até em cegueira. Não existe isso em lugar nenhum. Isso é uma sentença de morte para os diabéticos”, afirmou.

No início do ano, o grupo procurou o Ministério Público para fazer uma denúncia. Eles foram atendidos pelo promotor responsável pela 9ª Promotoria, Marcelo Henrique, mas por motivos legais, ele foi afastado do cargo.

De acordo com Sander, a Secretaria Municipal de Saúde não tem comprado a quantidade necessária para que atenda a necessidade de todos. “A comissão de saúde marcou mais uma reunião. Agora ficou para quinta-feira (30.mar.17). O problema é que já participamos de várias reuniões, e até agora esse problema não foi solucionado”, expôs.

Distribuição garantida por Lei

A distribuição gratuita pelo Sistema Único de Sáude (SUS) de medicamentos e materiais necessários para a aplicação e monitoramento da glicemia aos portadores de diabetes é garantida pela Lei 11.347. Para que recebam o medicamento, é preciso estar devidamente inscrito em programas de educação para diabéticos.

Facebook Twitter Google+