LUANA CAVALCANTE

Nesta semana os anapolinos começaram a receber os talões do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Neste documento também vem o valor a ser pago da Taxa de Serviços Urbanos (TSU), que apresentou aumento de mais de 100% em todas as regiões de Anápolis, em relação ao ano passado, gerando protestos nas redes sociais.

Nesta terça-feira (28.mar.17), a Prefeitura de Anápolis justificou o aumento da TSU através de nota enviada à imprensa. A alegação é que a taxa é calculada com base na quantidade de lixo recolhida no ano anterior e na área de abrangência do serviço. “Como no ano passado houve um aumento n custo declarado, esse valor está sendo repassado agora”, diz o texto.

A nota diz ainda que além de pagar os serviços atuais, a prefeitura assumiu o compromisso de saldar um rombo de R$ 24 milhões deixado pela gestão anterior. A dívida é com a GC Ambiental, empresa que faz a coleta e varrição do lixo na cidade. “Você se lembra que no começo do ano, a empresa que recolhia o lixo ameaçou parar os serviços por falta de pagamento?”, questiona a administração municipal.

O texto diz ainda que o aumento é inevitável. “Caso a prefeitura não corrigisse o valor da TSU, a cidade poderia ficar sem o serviço regular de coleta de lixo. E o acúmulo de lixo nas ruas iria provocar o entupimento de bocas de lobo e sistemas de esgoto, mau cheiro, infestação de ratos e insetos, além da proliferação de doenças”, relaciona a nota.

