ANA CLARA ITAGIBA

Do dia 1º a 8 de abril se comemora a Semana de Conscientização do Autismo. Em alusão à data, a Secretaria Municipal de Governo, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Autistas (Aspaa), estará fazendo o cadastramento dos autistas que residem no município.

Para fazer o cadastro, é necessário entrar em contato pelo Disque Prefeitura 156 e preencher a um formulário. O cadastro é importante para obter informações sobre a quantidade de autistas, o grau de autismo, doenças associadas, tratamentos, onde estuda, atividades socioeducativas, como equoterapia, musicoterapia, dentre outros dados.

A partir daí, a equipe irá da Aspaa juntamente com as secretarias de Governo, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, irão analisar as informações e elaborar políticas públicas específicas para o setor.