Goiás recebe na próxima semana a Caravana Nacional das Prerrogativas, uma iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com o objetivo de valorizar o papel da advocacia na sociedade e de preservar a dignidade profissional. Serão realizadas reuniões, visitas e audiências publicadas com a advocacia e autoridades em Anápolis, Goiânia, Rio Verde e Caldas Novas, entre os dias 5 e 6 de abril.

Na quarta-feira (5), a partir das 9h, acontece audiência pública no auditório da Subseção da OAB-GO em Anápolis. A passagem da Caravana Nacional das Prerrogativas pela cidade teve o empenho principalmente do advogado anapolino Dalmo Jacob do Amaral Júnior, conselheiro federal representante de Goiás na OAB nacional.

O presidente da OAB-GO, Lúcio Flávio de Paiva, vai recepcionar o presidente do Conselho Federal, Cláudio Lamachia, o presidente e vice-presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas, Jarbas Vasconcelos e Cássio Teles, além do Procurador Nacional de Prerrogativas e outros membros do CFOAB. Os representantes da instituição vão falar com a imprensa, às 15h, também da quarta-feira (5), durante visita à Sala da OAB no TRT da 18ª Região, no Setor Bueno, em Goiânia.

A comitiva vai traçar um perfil das violações de prerrogativas que vêm ocorrendo com mais frequência no Estado, ouvindo a Advocacia do Estado de Goiás. Diante deste recorte, a Ordem vai buscar novas formas de defesa e de proteção do exercício profissional da categoria. Lúcio Flávio explica que as chamadas prerrogativas são instrumentos colocados à disposição da advocacia, como a inviolabilidade dos escritórios, para que se possa exercer a profissão de forma eficiente e plena, na defesa do cidadão.

“É importante frisar que prerrogativas não são privilégios. São instrumentos que facilitam a atuação do advogado no cotidiano profissional. Enquanto temos uma advocacia valorizada, temos o cidadão respeitado”, frisa Lúcio. “A defesa da dignidade profissional dos advogados é uma das prioridades desta gestão. A atuação da OAB-GO está junto com o Conselho Federal nesta luta”, destaca.

A conselheira federal da OAB-GO, Valentina Jungmann, colaborada da Caravana no Estado de Goiás, por sua vez, explica que a iniciativa busca ainda promover um diálogo direto com os advogados e advogadas. “A OAB vai até a advogada e ao advogado, para avaliar as condições de seu trabalho e garantir o irrestrito cumprimento das prerrogativas, instrumentos necessários para que possamos exercer função essencial à Justiça, nos termos constitucionais”, afirma.

Programação

Durante a passagem da Caravana por Goiás, membros do Conselho Federal da OAB, da Seccional e das Subseções estarão juntos em três audiências públicas. A temática de todas será a Defesa das Prerrogativas.

A primeira será realizada na quarta-feira (5), às 9h, em Anápolis. De lá, seguem para Goiânia onde, após visitas às Salas da Advocacia no TRT e Fórum Cível, ocorrerá nova audiência pública na sede da OAB, no Setor Marista.

Na sexta-feira (7), será a vez de Rio Verde debater as prerrogativas em audiência pública, às 10h. De lá, a comitiva segue para Caldas Novas, para abertura do Colégio dos Presidentes da OAB-GO – instância de debate e integração com as seccionais.

AGENDA

Dia 5 de abril (Quarta-feira)

Anápolis

9h – Audiência Pública (Auditório da Subseção da OAB-GO – Avenida Faiad Hanna, Q-B, L-B, Cidade Jardim )

Goiânia

15h – Visita à Sala da Advocacia no TRT 18ª Região

16h – Visita à Sala da Advocacia no Fórum Cível – Park Lozandes

17h – Audiência Pública – Sede da OAB-GO (Auditório Eli Alves Forte – Rua 1.121, nº 200, Setor Serrinha)

19h – Encerramento

Dia 6 de abril (Quinta-feira)

Rio Verde

10h – Audiência Pública – Auditório da Câmara Municipal de Rio Verde (Rua José Leão Cruvinel, Residencial Interlagos)

12h – Encerramento

Caldas Novas

19h – Abertura do Colégio dos Presidentes – Encontro da Caravana de Prerrogativas com o Colégio de Presidentes das Subseções da OAB-GO

22h – Encerramento oficial da visita da Caravana de Prerrogativas ao Estado de Goiás

Mais informações: (62) 3238-2077