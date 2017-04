ANA CLARA ITAGIBA

Uma comitiva formada por representantes da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e da Prefeitura de Anápolis esteve, nesta terça-feira (4.abr.17), na Delegacia do Idoso e da Pessoa com Deficiência Física, para conhecer de perto o trabalho que tem sido executado no local. O convite partiu da vereadora Vilma Rodrigues (PSC), que acompanha de perto as ações da especializada, para tentar sensibilizar autoridades e buscar parcerias. O titular da delegacia, Manoel Vanderic, é filho da vereadora.

Vanderic disse que a demanda das delegacias sob sua responsabilidade é grande, mas não é possível registrar todas as ocorrências, porque há somente três escrivães no local. Funcionam no mesmo espaço as especializadas do Idoso, do Deficiente Físico, do Meio Ambiente, de Trânsito e o 6º DP.

“Só a Delegacia do Idoso recebe mais ocorrências que 90% dos Distritos Policiais de Anápolis. Hoje nós temos que tirar do nosso bolso para poder ajudar essas pessoas. Por isso é importante essa visita. Precisamos de ajuda do poder público, da imprensa e da comunidade”, disse Vanderic.

A diretora-geral da OVG, Eliana França, gostou do trabalho que é feito na delegacia. “Estou encantada. Acredito que nós podemos firmar parcerias para ajudar a delegacia nas doações de insumos para atender a demanda dos idosos”, disse. A Delegacia do Deficiente funciona há dois anos sem regulamentação necessária, que deve ser feita por meio de projeto de lei na Assembleia Legislativa de Goiás. “Eu acredito que nesse ponto, nós podemos ajudar chamando alguns deputados estaduais que são próximos da OVG para expor a necessidade de regularização. Vamos tentar sensibilizá-los”, afirmou.

A comitiva era composta pela diretora -geral da OVG, Eliana França; a primeira-dama de Anápolis, Vivian Albernaz Naves; a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Nair de Moura; e a vereadora Vilma Rodrigues. Na oportunidade, foram visitados alguns abrigos de Anápolis, entre eles o Asilo São Vicente de Paula, o Abrigo Monte Sinai e o Abrigo Jesus Cristo é o Senhor.

