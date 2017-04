ANA CLARA ITAGIBA

O Procon Anápolis realizou pesquisa em oito supermercados da cidade para levantar a variação dos preços dos ovos de Páscoa. A maior delas, 166%, é do ovo Batom Creme de 200g. O menor preço encontrado foi R$ 13,89 e o maior, R$ 36,99.

A menor variação encontrada é do ovo Fazenda Batom de 95g e Batom Creme Morango de Colher de 73g, ambos com 1% de variação. O menor preço encontrado do ovo Fazenda Batom foi de R$ 16,69 e o maior, R$ 16,85. Já o ovo Batom Creme Morango de Colher teve como o menor preço R$ 13,79 e o maior R$ 13,99.

A pesquisa foi feita entre o dia 6 e 7 de abril. Foram comparados 59 itens, dos quais quatro são caixas de bombom e 54 ovos.

Confira a pesquisa completa clicando aqui.