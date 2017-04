O número de mortos nas rodovias federais de Goiás caiu de cinco para dois durante o feriadão da Semana Santa, no comparativo entre 2016 e 2017. Em compensação, os feridos aumentaram nas BRs: de 40, no ano passado, para 51, agora.

Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (17.abr.17) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Houve também uma queda no número de acidentes: de 52 para 50 entre os dois anos.

Segundo a PRF, quase 3 mil casos de excesso de velocidade foram flagrados apenas no trecho Anápolis-Brasília, na BR-060, principalmente de veículos provenientes do Distrito Federal. As maiores velocidades encontradas foram 206 km/h (motocicleta) e 190 (carro). O trecho é duplicado, bem sinalizado e em bom estado de conservação. Algumas pessoas se aproveitam dessa situação para cometer excessos.

A PRF também fiscalizou a velocidade dos veículos em diversos pontos de Goiás, como Jataí, Goiânia e Rio Verde. Nesta última cidade, centenas de veículos também foram flagrados em altíssimas velocidades. No total, foram 7039 casos de excesso de velocidade no Estado.

Educação

A PRF esteve presente em diversas cidades do interior de Goiás durante o feriado de Semana Santa com o projeto Cinema Rodoviário.

A ação consiste em fiscalizar um grupo de veículos e convidar condutores e passageiros a assistir pequenos vídeos sobre irregularidades no trânsito, em um local apropriado. Enquanto alguns policiais procedem a fiscalização, outros conversam sobre educação para o trânsito com os convidados.

Nestas ações, muitas pessoas relatam experiências pessoais marcantes no trânsito e muitos se comprometem a mudar as posturas irregulares.

O grupo móvel esteve em Jataí, Catalão, Anápolis, Uruaçu, Jaraguá e em diversos pequenos vilarejos que margeiam a rodovia, onde a polícia montou pequena estrutura com uma van e viaturas para passar os vídeos e discutir com a comunidade local.

SEMANA SANTA 2017

Acidentes: 50

Feridos: 51

Mortos: 02

Total de autuações: 4.408

Cinto de segurança: 316

Criança sem cadeirinha: 44

Ultrapassagem: 348

Cinema rodoviário: 2.129

Veículos fiscalizados: 7.796

Pessoas fiscalizadas: 7.449

Imagens de radar: 7.039

Testes de etilômetro: 3.400

Autuações por alcoolemia: 83

SEMANA SANTA 2016

Acidentes: 52

Feridos: 40

Mortos: 05

Total de autuações: 2.594

Cinto de segurança: 810

Criança sem cadeirinha: 14

Ultrapassagem: 339

Cinema rodoviário: 863

Veículos fiscalizados: 14.158

Pessoas fiscalizadas: 8.552

Imagens de radar: 7.832

Testes de etilômetro: 2.990

Autuações por alcoolemia: 65