O grupo Três em Cena segue nesse mês de abril com a turnê do espetáculo “Dança que não se vê”. O itinerário, programado para 11 cidades de quatro estados do Brasil, estará nesta quarta-feira (19.abr.17), em Anápolis, com apresentações gratuitas no Teatro Municipal às 15h e às 20h. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

“A proposta do espetáculo é produzir um diálogo entre a dança e o público, e tratar do uso de recursos cênicos para camuflar o corpo no palco, invertendo a lógica tradicional no uso de iluminação e cenário”, explica o diretor artístico Rafael Guarato.

O espetáculo adota como objetivo principal o exercício de repensar o lugar daquele que observa, do espectador. A ideia consiste em demonstrar e discutir o processo tradicional de composição cênica em dança para o espaço físico do teatro, conhecido como ‘caixa preta’.

Financiado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, a performance traz em seu cerne a proposta de uma nova concepção de formação de público em dança, materializada em um espetáculo que se bifurca em dois eixos. O primeiro sobre o papel do espectador e a função do olhar. O segundo de caráter pedagógico, que permite ao observador reconhecer o processo de composição de um espetáculo de dança pensado para o formato de palco italiano, e em que são apresentados elementos que possibilitam ao espectador se localizar minimamente na proposta oferecida.

Serviço

Dança que não se vê

Quando: 19/04

Horário: 15h Restrito/Gratuito/Ação Social

Horário/Quanto: 20h Gratuito

Faixa Etária: 14 anos

Onde: Teatro Municipal

Ficha Técnica

Coreógrafos-Intérpretes: Luciana Caetano, Gleysson Moreira e Alexandre Ferreira

Criação e operador de iluminação: Júnior Oliveira

Figurino: Audnã Abreu e Alinne Teixeira

Cenário: Audinã Abreu, Alinne Teixeira e Rafael Guarato

Direção Artística: Rafael Guarato

Produção/Comunicação: Marcelo Santos

Crédito de imagens: Oswaldo Neto

Trilha sonora: Promessas de amor a desconhecidos – JPê; Hit and Run – Bar Kays (parcial); Balões – JPê (parcial); Na batida – Mc Anitta (parcial).