A Patrulha do Desenvolvimento Regional começou nesta segunda-feira (24.abr.17) os trabalhos de recuperação das estradas vicinais de Anápolis, na Região do Piancó. O início da ação foi acompanhada pelo secretário de Desenvolvimento (SED), Francisco Pontes. O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), e o secretário municipal de obras, Vinícius Alves de Souza, conduziram a equipe.

A patrulha que atenderá o município de Anápolis é composta por uma pá mecânica, uma patrola, uma escavadeira hidráulica e três caminhões, outros dois caminhões da prefeitura também se unirão à frente de trabalho. “Na medida do possível, estamos procurando atender a todas as prefeituras goianas. As demandas são muitas, mas estamos com um cronograma para que possamos aproveitar este momento de estiagem e realizar esses trabalhos”, explicou o Francisco Pontes,

São 12 frentes de trabalho em ação nos municípios goianos. A equipe permanece, em média, uma semana em cada um executando obras como limpeza de lotes, recolhimento de lixo, recuperação de estradas vicinais, entre outros.

Em Anápolis, serão executados serviços de patrolamento, limpeza de valas, colocação de cascalho e recuperação de pontos críticos em mais de 25 quilômetros de estradas vicinais, atendendo prioritariamente a área rural. O prefeito ressaltou a importância desta ação para a economia do município e para a população. “Estas obras nas estradas vão facilitar o escoamento da produção, principalmente de bananas, que é o carro chefe da região, e de verduras. Além de melhorar a vida das pessoas que moram na região, especialmente do transporte escolar”, frisou.