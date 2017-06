Na abertura do 11º Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 27, o prefeito Roberto Naves (PTB) prometeu fundar um terceiro Conselho Tutelar em Anápolis. A ideia é que cada região da cidade tenha um órgão deste tipo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Vamos levar o Cras [Centro de Referência de Assistência Social] do Bairro São Carlos para o Recanto do Sol, onde tem maior demanda, vamos reformar um imóvel para um centro de convivência no Jardim Promissão e evitar que as crianças [de lá] tenham que pegar ônibus para se deslocar até a Jaiara”, disse Roberto.

O 11º Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reuniu especialistas da área. Os temas abordados foram abuso sexual, práticas com entidades filantrópicas e tratamento e prevenção contra o uso de drogas.

Na avaliação do prefeito, esse é um dos fóruns municipais de maior importância, já que há a necessidade do fortalecimento da presença do poder público na vida das pessoas mais necessitadas.

Estiveram presentes também a secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, Nair de Moura Vieira, a primeira-dama, Vivian Albernaz, representantes do Judiciário, de entidades filantrópicas e da Polícia Militar.