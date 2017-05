MARCOS VIEIRA

A Operação Dia do Trabalho realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre 28 de abril e 1º de maio, registrou 39 acidentes nas BRs de Goiás, com 38 feridos. Nenhuma morte aconteceu no período.

Chama a atenção, mais uma vez, a quantidade de multas aplicadas em quatro dias: 5184. Foram 468 autos pelo não uso do cinto de segurança e outros 20 por crianças viajando sem a cadeirinha.

A PRF também flagrou 15 motoristas usando o celular enquanto dirigiam. Foram aplicadas ainda 251 multas por ultrapassagem em local proibido.

Foram fiscalizadas 5801 pessoas e 6618 veículos. A PRF deteve 22 pessoas. O número de flagrantes via radar por excesso de velocidade também chama a atenção: 6796.

A Operação Dia do Trabalho fez 2492 testes de bafômetro, com 48 casos de embriaguez.

Somadas as multas presenciais e flagrantes, mais os casos de registros de excesso de velocidade via radar, foram aplicadas nos quatro dias um total de 11.980 multas.