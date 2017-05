ANDRÉ FELIPE RIBEIRO

A Câmara Municipal de Anápolis terá concurso público neste ano e, segundo o presidente Amilton Filho (SD), a Universidade Federal de Goiás (UFG) será a responsável por elaborar o certame.

A expectativa é que até o final de maio o edital do concurso seja publicado. Com isso, as provas devem ser aplicadas em até 60 dias, que é o prazo mínimo determinado pela lei entre uma etapa e outra.

O presidente Amilton acredita que as provas serão realizadas no início de agosto. “Imagino que se publicarmos o edital atéo final de maio as provas serão realizados no final de julho ou início de agosto” pontua.

O concurso terá os seguintes cargos disponíveis para curso superior: Analista Jurídico, para quem é bacharel em Direito; Analista Contábil, para formados em Contabilidade; e Controlador Interno, que poderão atuar formados em Contabilidade, Direito, Administração ou Economia.

Para cargos de nível médio serão assistente administrativo e assistente do controle interno. Inicialmente o concurso disponibilizará um total de 11 vagas, mais o cadastro de reserva para suprir vagas que eventualmente surgirem.

A partir da realização da prova tem a fase de correção, depois terá a publicação dos aprovados e por último a homologação do concurso junto ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

De acordo com Amilton Filho, ainda este ano a Câmara ganhará novos funcionários efetivos. “A expectativa é que até o final do ano os aprovados estejam aptos a tomar posse” afirma.