No dia 7 de maio é comemorado o Dia do Oftalmologista. Em alusão a data, o Hospital Oftalmológico de Anápolis (HOA) promoveu um café da manhã para homenagear os 18 médicos e residentes que compõe o corpo clínico da unidade. O evento aconteceu no anfiteatro do HOA antes que os profissionais começassem o expediente.

A reportagem do JE conversou com o diretor clínico do HOA, o oftalmologista Augusto Pereira (foto), que falou sobre os maiores desafios da profissão. “É se manter humano, conseguir se envolver diretamente com a aparelhagem, tecnologia, ensino e pesquisa científica. Mas o mais importante é manter o foco do seu coração, no paciente que está ali te procurando”, disse.

Na oportunidade, o médico fez questão de deixar uma mensagem para todos os profissionais da área. “Um profissional vence quando ele consegue satisfazer a pessoa que veio procurá-lo. Mas também é fundamental satisfazer a sua consciência de que está fazendo o seu melhor, tendo como base a excelência como ser humano e como profissional”, afirmou Augusto Pereira.

Dia do Oftalmologista

O oftalmologista é o médico especialista responsável pelo estudo, cuidado e prevenção de doenças ligadas ao sistema ocular. A data foi instituída no Brasil no dia 7 de maio de 1930, mas só entrou no calendário nacional em 1986, através da portaria nº 398, editada pelo então ministro da Saúde Seigo Tsuzuki.

O principal objetivo é lembrar a importância da consulta periódica para a prevenção de doenças no sistema ocular. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente existem aproximadamente 1,2 milhões de cegos no Brasil, sendo que 60% dos casos poderiam ter sido evitados caso recebessem o tratamento adequado no início do problema.

As doenças mais comuns nos olhos são os erros refrativos, como: miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e retinopatia diabética. Sendo assim, não deixe de consultar um especialista pelo menos uma vez ao ano. Isso é fundamental para a sua saúde e a sua qualidade de vida.