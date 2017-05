MARCOS VIEIRA

O ex-prefeito de Anápolis João Gomes assume a Secretaria Extraordinária para Assuntos Habitacionais de Goiás, nesta terça-feira (23.mai.17), e fica a um passo de se filiar ao Partido Progressista. A sua ida para o primeiro escalão do governo Marconi Perillo (PSDB) tem participação direta do senador Wilder Morais, presidente do PP goiano, que venceu queda de braço com a senadora Lúcia Vânia (PSB) para a indicação – o nome dela para a secretaria era o deputado estadual Lissauer Vieira (PSB), que também tinha o aval do deputado federal Marcos Abrão (PPS), que comanda a Agehab.

Em conversa por telefone com o JE Online, João Gomes confirmou que sua entrada no governo estadual o coloca bem próximo do PP. Depois de ser eleito vice-prefeito de Anápolis pelo PT em dois pleitos, 2008 e 2012, e ter assumido a Prefeitura de Anápolis em 2014, João Gomes perdeu a disputa pela reeleição em 2016. No dia 3 de março deste ano ele anunciou a desfiliação do Partido dos Trabalhadores.

O ex-prefeito disse que toda a política na área habitacional passará por sua pasta e que o governador lhe garantiu uma estrutura para desenvolver um trabalho que atenda todo o Estado de Goiás. João Gomes disse que o fato de o PP ter indicado o presidente nacional da Caixa Econômica Federal (Gilberto Occhi) ajuda na atração de recursos para o setor, pois a instituição é a responsável pelo ‘Minha Casa Minha Vida’.

João Gomes afirmou que assume uma pasta que deve cuidar de todo o Estado de Goiás, mas que ele não deixará de ter um olhar para Anápolis. “Serei um representante de Anápolis no governo e por isso vou lutar pelos interesses da cidade”, ressaltou.