A Prefeitura de Anápolis informa que 18 bairros terão abastecimento de água interrompido por conta das obras dos viadutos na Avenida Brasil Sul. O bloqueio começa nessa segunda-feira (22.mai.1&), às 20h, e segue até à noite de terça-feira (23.mai.17).

Segundo a Saneago, a interrupção é necessária para que seja feito o remanejamento das tubulações do sistema de água e esgoto. Ainda segundo a empresa, no próximo dia 6 de junho, será necessário fazer uma nova interrupção no abastecimento para ligar novas adutoras à rede.

A prefeitura também informa que a partir das 5h do dia 23 de maio serão interditados alguns trechos no período de 24 horas. No sentido Norte-Sul, o desvio será na Travessa Jean-Jacques Wirth até a rotatória da Miguel João com a Avenida Brasil. Já no sentido Sul-Norte, o desvio vai da Rua Tocantins até a Avenida JK, segue pela Roberto Mange até a 18 de setembro.

Veja a lista de bairros que ficarão sem água:

Bairro Jundiaí

Jundiaí Industrial

Setor Central

Vila Goiás

Vila São José

Vila João Luiz de Oliveira

Jardim Ana Paula

Vila Jussara

Bairro Batista

Vila Verde

Conjunto Raul Balduíno

Vila Miguel Jorge

Vila Góis

Vila Nossa Senhora D’abadia

Bairro Nações Unidas

Parque das Nações Santa Cecília

Bairro São João

Jardim Goiano