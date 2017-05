LUANA CAVALCANTE

Após o fim das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Anápolis deste mês de maio, o Legislativo realiza já a partir de amanhã uma maratona de audiências públicas, propostas pelos vereadores.

Nesta quinta-feira (25.mai.17), o vereador Lisieux José Borges (PT) coloca em debate a atualização das informações sobre saneamento no município de Anápolis. Na sexta-feira (26,mai.17) é a vez do vereador Américo Ferreira (PSDB) falar sobre o tema “Uso do Álcool e Drogas e suas Consequências”.

Na terça-feira (30.mai.17), às 9 horas, o presidente da Câmara Municipal, Amilton Filho (SD), comanda audiência pública sobre mobilidade e acessibilidade em passeios e calçadas em Anápolis.

Na quarta-feira (31.mai.17), a audiência pública é proposta pela vice-presidente da Casa, Thaís Souza (PSL). Em debate, a partir das 15 horas, o projeto de lei de sua autoria e da vereadora Vilma Rodrigues (PSC) que regulamenta a energia solar fotovoltaica em Anápolis.

Ainda no dia 31 de maio, o prefeito Roberto Naves (PTB) fará a prestação de contas do primeiro quadrimestre da sua gestão, em audiência pública na Câmara Municipal a partir das 9 horas.

No dia 8 de junho, a audiência pública é comandada pela vereadora Professora Geli Sanches (PT), com o tema “Combate ao Abuso e a Exploração de Crianças e Adolescentes”.

A audiência pública é uma proposta dos vereadores de Anápolis para a participação da sociedade nos trabalhos feitos na Câmara Municipal e as leis que são aprovadas.