O JE Online publicou na última semana, reportagem veiculada na edição 642 do Jornal Estado de Goiás, referente à participação da anapolina Beatriz Apolinário, como representante de Goiás, em concurso de beleza estilo “plus size”, a ser realizado em São José do Rio Preto (SP).

No dia 19 de maio, a redação foi informada via telefone que o referido evento que a modelo da cidade estará presente não é uma organização da Impacto Produções, como foi grafado de maneira equivocada na reportagem.

Portanto, o concurso em que Beatriz estará presente não se refere ao Miss Brasil Plus Size realizado pela Impacto Produções. Em e-mail enviado à redação, assinado pelo diretor executivo da empresa, Alberto Conde, é informado que o referido evento já foi realizado em março deste ano, com vitória da miss Aline Frade.

Conde diz ainda que a marca “Miss Brasil Plus Size” é de propriedade da Impacto Produções, bem como as categorias short woman (mulher baixa), black woman (mulher negra) e mother or wife (mãe ou esposa).

“Em nosso concurso não há inscrição direta para participação no Miss Brasil, e sim através de inscrições municipais e estaduais, conforme as informações e inscrições exclusivamente em nosso site www.miss.tv.br”, diz a mensagem do diretor executivo.

Alberto Conde afirma ainda que a Impacto Produções realiza o maior evento e concurso plus size do Brasil. “Temos a marca Miss Brasil Plus Size, regularmente registrada no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e já realizamos mais de 30 concursos estaduais plus size no país e cinco edições nacionais do Miss Brasil Plus Size”, diz o texto.