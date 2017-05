Quem faz parte do grupo prioritário da vacinação contra a gripe e ainda não se imunizou tem um tempinho a mais para se proteger contra o vírus. Devido à baixa procura, o Ministério da Saúde, decidiu prorrogar até 9 de junho a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município. Em Anápolis, a meta é imunizar 95 mil pessoas até o fim da campanha.

Integram o grupo prioritário da campanha pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas – e os funcionários do sistema prisional. Uma novidade nesta edição foi a inclusão dos professores no público-alvo. Tanto os educadores quanto os profissionais da área de saúde receberam imunização no próprio local de trabalho.

Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, também devem se vacinar. Este público deve apresentar prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão se dirigir aos postos em que estão registrados para receber a vacina, sem a necessidade de prescrição médica.

A campanha anual, realizada desde 1999, vem contribuindo ao longo dos anos para a prevenção da gripe nos grupos vacinados. “A imunização apresenta impacto na redução das internações hospitalares, gastos com medicamentos para tratamento de infecções secundárias e mortes evitáveis”, afirma a secretária municipal de Saúde, Luzia Cordeiro.

Sobre reações adversas, são necessários alguns esclarecimentos. Após a aplicação da vacina, podem ocorrer, de forma rara, dor no local da injeção, eritema e enrijecimento. São manifestações consideradas benignas, cujos efeitos costumam passar em 48 horas. A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados.

A secretária Luzia Cordeiro destaca que a vacinação é uma das medidas mais efetivas para a prevenção da gripe em estágios mais grave e de suas complicações, além de ser uma vacina altamente segura e eficaz. Se você faz parte dos grupos de risco procure o posto de vacinação mais próximo de sua casa e proteja-se.