LUANA CAVALCANTE

Durante a primeira sessão ordinária deste mês de junho, realizada nesta segunda-feira (4.jun.17), foi aprovado em primeira votação um projeto de lei que cria o Programa de Teste Vocacional para os alunos das escolas públicas municipais. A proposta é do vereador Jakson Charles (PSB) e contou com o apoio de todos os vereadores da Casa.

O Programa Municipal “Teste Vocacional para o Aluno das Escolas Públicas Municipais” estabelece que os testes vocacionais serão para os alunos matriculados do ensino fundamental e que seja feito por uma equipe especializada em psicologia. A responsabilidade para o cumprimento da lei seria da Secretaria Municipal de Educação.

Na justificativa, a matéria especifica que a finalidade é auxiliar o jovem no desenvolvimento de suas potencialidades. “É papel do Estado prestar esse tipo de atendimento a fim de complementar e aperfeiçoar a formação dos jovens principalmente os mais carentes que não tem recursos próprios para realizar os testes”, afirmou o líder do prefeito.