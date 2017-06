LUANA CAVALCANTE

A ONG Cruzada pela Dignidade realiza nesta quinta-feira (8.jun.17) a caminhada “Eu Sou do Bem – Eu Sou de Deus”. A concentração está marcada para as 18h no Parque Ipiranga, no Bairro Jundiaí, em Anápolis

Segundo os organizadores, a caminhada tem o objetivo de chamar a atenção da cidade a agir em prol do bem. Várias autoridades convocam a população para três importantes vertentes: boas ações diárias, orações contínuas e utilização das redes sociais para ações edificantes.

O presidente do Conselho de Pastores de Anápolis (CPA), Leordino Lopes, vice-presidente da Cruzada pela Dignidade, ressalta ser um ato pelas famílias, crianças e jovens.

O juiz da Infância e Juventude de Anápolis e presidente de honra da Cruzada pela Dignidade, Carlos Limongi Sterse, observa que a caminhada é um relançamento da campanha “Eu Sou do Bem – Eu Sou de Deus” – o compromisso que tenho com Deus de fazer o bem. “Vivemos uma crise política muito grande, mas por trás disso existe uma crise ética, moral e espiritual, por isso chamamos todos os cidadãos a participar”, convidou.

A caminhada sai do Parque Ipiranga, passa pelas avenidas Pinheiro Chagas, São Francisco, Santos Dumont, Professora Zenaide Roriz e finaliza no Parque Ipiranga. Logo após será realizado um culto inter-religioso.

As ações serão contínuas e acontecem em vários setores da cidade. A ideia é colocar 40 lamparinas em pontos estratégicos como igrejas, escolas e associações. A ação é alusiva à “lamparina de Diógenes”, a exemplo da Tocha Olímpica.

Segundo relatos da história da Grécia Antiga, Diógenes era pupilo de Sócrates e andava pelas ruas carregando uma lamparina durante o dia alegando procurar por um homem honesto. Ele acreditava que a virtude era mais bem revelada na ação e não na teoria.

