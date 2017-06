LUANA CAVALCANTE

Uma nova ação marca a programação realizada por um grupo de amigos para ajudar Juliana Dias, 30, a fazer um tratamento de saúde em Houston, EUA. Desta vez, a Feijoada Beneficente Go Power Ju será realizada na feriado de Corpus Christi, no dia 15 de junho, a partir das 12 horas, no Espaço La Eventos, localizado na Praça Santana, nº 86, Centro.

Os interessados em ajudar terão duas opções: adquirir o ingresso por R$ 15,00 e participar do evento no local, ou mesmo comprar o vale marmita pelo mesmo valor e ter a opção de levar a Feijoada para casa. O objetivo é envolver o máximo de pessoas no movimento @gopowerJu e aumentar o número de arrecadações. O ingresso infantil sai por R$ 10,00.

A Feijoada Beneficente também é o evento oficial do concurso miss e mister Goiás Mundo 2017 que neste ano a final acontece em Anápolis, na noite do dia 15 de junho, no Teatro São Francisco, a partir das 20 horas. O coordenador da seleção dos mais belos do Estado, Rafael Rodrigues, deu um desafio aos candidatos: quem vender mais ingresso, ganha ponto para conseguir a tão sonhada coroa.

“Todo concurso tem esse critério. Não é só um rosto e um corpo bonito, o candidato precisa mostrar mais que isso. As ações beneficentes é uma oportunidade para mostrar que eles também têm conteúdo”, explicou Rafael Rodrigues.

Além dos candidatos ao miss e mister Goiás Mundo, outra atração confirmada para a Feijoada Beneficente Go Power Ju é um show ao vivo com o grupo OuSambaí. Conhecidos pelo estilo musical variado e animado, eles garantem a animação durante o evento.

O evento conta ainda com a venda de cartelas de bingo, bebidas, bolos de pote e stand de vendas de camisetas do Movimento @gopowerju. Dentre os brindes doados pelos parceiros e amigos de Juliana Dias estão: óculos de sol, roupas femininas e masculina, e serviços como corte de cabelo, hidratação, cauterização capilar, entre outros.

Os ingressos podem ser adquiridos pelos pontos de vendas: Camaleão Hair, localizado na Avenida Costa e Silva, no setor Santa Isabel, e na loja Senhorita Moda Festa, na Avenida Santos Dumont, Bairro Jundiaí. Outra opção é solicitar o ingresso pelo perfil oficial do evento: @gopowerJu.

História

Juliana Dias tenta participar do grupo de pesquisa de doença Mitocondrial em Houston, EUA. Os custos altos fizeram com que ela contasse mais de sua história, sobre as limitações que a acompanham já há alguns anos. Ela já passou por vários especialistas diferentes e após muitos diagnósticos errados, descobriu se tratar de uma doença rara, pouco conhecida no Brasil.

Ela é denominada Síndrome de KSS, uma doença do grupo de doenças mitocondriais. Enquanto não há cura, Juliana Dias sente as consequências como a perda parcial da visão e também dos movimentos das pernas. A esperança é que com o movimento ela consiga dar prosseguimento ao tratamento.