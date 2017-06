O governador Marconi Perillo (PSDB) estará em Anápolis no dia 21 de junho, para dar início às obras de transposição do Capivari para o Piancó, que deve resolver o problema da falta de água na cidade nos próximos anos.

A informação da visita do governador foi confirmada pelo vereador Pastor Elias Ferreira (PSDB), na sessão ordinária desta segunda-feira (12.jun.17). Marconi também deve dar início à obra do anel viário do Daia, uma demanda antiga da classe empresarial e trabalhadores do distrito. Marconi deve visitar também as obras do centro de convenções e a área da Plataforma Logística Multimodal.

Quando esteve na Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), no dia 31 de maio, o presidente da Saneago, Jalles Fontoura, falou em investimento de R$ 103 milhões no Sistema Capivari, e outros 15 milhões para realizar as ações emergenciais para não faltar água este ano na cidade.