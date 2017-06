Um veículo de transporte coletivo clandestino foi apreendido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta terça-feira( 13.jun.17) na BR 060, próximo a Anápolis, por conduzir um passageiro que transportava munições de arma de fogo.

O carro tipo VW Spacefox com placas do Distrito Federal (DF) saiu do terminal rodoviário de Brasília com destino a Anápolis e Goiânia. Além do passageiro com as munições, embarcaram mais quatro pessoas na viagem.

Durante a abordagem da PRF, ao checar a documentação dos passageiros, os agentes verificaram que um homem de 52 anos era procurado pela Justiça goiana. Com ele também foram encontradas 16 munições de calibres 32 e 36, além de material de caça e pesca predatória.

O veículo foi apreendido e autuado em cerca de R$ 4.500,00 em multas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ficará retido por 72 horas. Pela viagem, os viajantes pagaram 30 reais para Anápolis e 40 reais até Goiânia.

