A cidade de Anápolis recebe entre 23 e 25 de junho (sexta a domingo), a 13ª edição do Feirão Caixa da Casa Própria, realizado junto com o 1º Sicma ExpoMóveis, feira de móveis e imóveis, numa parceria da Caixa Econômica Federal com o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (Sicma). Mais de 2 mil imóveis novos ou usados estarão em oferta na Praça Dom Emanuel, no Bairro Jundiaí.

Segundo o superintendente regional da Caixa, Gilmar Lopes Peixoto, o evento é uma oportunidade para as famílias realizarem o sonho de adquirir a casa própria. “No Feirão, os visitantes podem contar com as condições facilitadas que a Caixa oferece”, comenta.

O 13º Feirão Caixa da Casa Própria e o 1º Sicma ExpoMóveis contarão com 20 parceiros. São oito construtoras, oito imobiliárias e três lojas de móveis que ocuparão os estandes do evento, além do estande de atendimento exclusivo da Caixa.

Para requerer o crédito para casa própria, no evento, é preciso levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa, no site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana.

Serviço:

13º Feirão Caixa da Casa Própria e 1º Sicma ExpoMóveis

Data: 23, 24 e 25 de junho de 2017 (sexta, sábado e domingo)

Hora: sexta das 14h às 21h, sábado e domingo das 9h às 21h

Local: Praça Dom Emanuel – Bairro Jundiaí – Anápolis