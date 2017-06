ANDRÉ FELIPE RIBEIRO

Com o intuito de beneficiar os pacientes e familiares das patologias identificadas através da triagem do teste do pezinho, que recebem tratamento no Ambulatório da Apae Anápolis, foi realizado no mês de maio pela entidade uma campanha de arrecadação de livros e brinquedos.

Foram arrecadados 138 livros e vários brinquedos que vão ser usados para criação de um espaço mais divertido e com mais informação para as pessoas que freqüentam a Apae. A finalidade é ampliar o atendimento humanizado que já é oferecido pela instituição.

O Ambulatório Multidisciplinar Especializado (AME) da Apae Anápolis existe desde 2002 e oferece um serviço gratuito para a comunidade, através da regulação Sisreg (Sistema Nacional de Regulação).

Os atendimentos e acompanhamentos oferecidos no AME, dentro do programa de Triagem Neonatal são:

Busca ativa;

Atendimentos nas áreas de psicologia;

Serviço social;

Fisioterapia;

Fonoaudiologia;

Terapia ocupacional;

Enfermagem;

Nutrição;

Medicina (hematologia, endocrinologia, pediatria, gastropediatria, pneumopediatria e outras especialidades);

Orientação e apoio às famílias dos usuários;

Integração social dos usuários;

Prevenção de sequelas e proliferação de doenças neonatais.