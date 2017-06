Em assembleia geral no domingo (18.jun.17), no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Anápolis (Sittra), motoristas, cobradores e o pessoal da manutenção da Urban aceitaram contraproposta da empresa para a data-base da categoria.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do Sittra, Adair Rodrigues dos Santos, confirma o acordo feito com a empresa de transporte coletivo e reafirma o compromisso da entidade em seguir brigando pelos direitos da categoria.

A contraproposta da Urban foi apresentada em audiência de conciliação, no dia 9, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Antes, o Sittra tinha anunciado uma greve para o dia 12, que acabou não acontecendo por determinação da Justiça.

Será concedido pela Urban um reajuste salarial de 4,69%, retroativo a 1º de março de 2017, sendo as diferenças referentes aos meses de março, abril e maio deste ano pagas na folha de junho, ou seja, até o 5º dia útil de julho próximo.

Já o tíquete alimentação de R$ 630, retroativo a 1º de março de 2017, sendo os valores relativos aos meses de março, abril, maio e junho, será pago no prazo de 10 dias após a celebração do acordo. O tíquete lanche de R$ 32,20 – também retroativo a 1º de março, sendo os valores de março, abril, maio, e junho será pago, também, no prazo de 10 dias após a celebração do acordo.

Na audiência de conciliação a Urban fez o compromisso de no prazo de quatro meses após a celebração do acordo, apresentar uma proposta concreta de ampliação do plano de saúde oferecido aos seus funcionários, com subvenções de procedimentos, como exames, internações e cirurgias. Caso isso não seja possível, deverão apresentar uma solução paliativa, que contemple esses procedimentos.