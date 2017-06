Luana Cavalcante

A empresa Triunfo Concebra divulgou um reajuste no valor do pedágio dos trechos que cortam Anápolis. Os novos preços começam a ser cobrados nesta terça-feira (26.jun.17).

Na praça de Goianápolis o valor para automóvel, caminhonete e furgão o valor passa de R$ 3,10 para R$ 3,90. Na praça de Alexânia o valor passa de R$ 4,30 para R$ 5,30.

O rejuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A justificativa do aumento são as obras de conservação e recuperação asfáltica e os investimentos em melhoria em equipamentos de segurança.

Em Goiás, as praças de pedágios são quatro: Alexânia – Goianápolis; Goianápolis – Professor Jamil; Professor Jamil – Itumbiara e Itumbiara – Prata.

Dentre as obrigações contratuais da Triunfo, ela ainda tem que construir um novo contorno em Goiânia na BR 153/GO e a implantação de terceira faixa entre Anápolis e Goiânia.