LUANA CAVALCANTE

A Polícia Federal de Anápolis deflagrou nesta quarta-feira (28.jun.17) a Operação Fundo Falso para combater ações de desvio de dinheiro público em Goiás em programas de financiamento rural.

A operação foi um pedido do próprio Banco do Brasil. Coordenada na cidade de Anápolis com mandados em Goiânia, os agentes atuaram em Itaberai, Gameleira de Goiás e Silvânia.

Cerca de 80 policiais cumpriram 70 mandados judiciais, uma prisão preventiva e uma busca e apreensão contra um ex-gerente do banco.

Segundo o Banco do Brasil, os desvios foram detectados durante processo de investigação interna e imediatamente informado à autoridade policial.

De acordo com as investigações, os recursos foram desviados entre 2014 e 2015 de programas de Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural (Funrural) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Em julho de 2016, um funcionário já havia sido demitido por justa causa. O prejuízo dos desvios pode chegar a R$ 100 milhões.