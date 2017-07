Obra para implantação de galerias para a água da chuva na Avenida Universitária afetará o trânsito em diversos momentos

ANA CLARA ITAGIBA

Começou a obra de implantação das galerias pluviais da Avenida Universitária. O serviço, que faz parte do pacote de obras de mobilidade urbana da gestão passada orçada em R$ 74 milhões, tem o prazo de 30 dias para ficar pronto. A população deve ficar atenta, pois haverá interdição nos dias 4, 5 e 6 julho, a partir das 18h. As interdições serão feitas no período noturno e durante as férias escolares para diminuir o impacto no trânsito.

No dia 4 de julho haverá a implantação da rede de água pluvial do viaduto da Avenida Universitária. O trânsito que vier de Corumbá sentido Anápolis, pela BR-153, será desviado para o viaduto da Avenida Fernando Costa, na Jaiara. Neste ponto, o motorista terá acesso a Anápolis pela BR-153, sentido Goiânia e Jaraguá.

No dia 5 de julho à noite, haverá um desvio do trânsito que vier sentido BR-153 de Goiânia. O condutor não terá acesso à alça que entra para Anápolis. O trânsito será desviado até o viaduto Airton Senna, onde dará para entrar em Anápolis ou retornar e seguir sentido Goiânia.

Já no dia 6 de julho, o trânsito que vier de Corumbá, sentido Anápolis, pela BR-153, pegará um desvio anterior a obra que será uma estrada de chão feita pela Prefeitura. Ela dará acesso ao viaduto normalmente, o que diminuirá o impacto no trânsito.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Vinícius Alves, explicou que essa obra só está sendo feita agora porque faltava uma autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). “Com essa nova gestão, com esse conhecimento que eu trago do Dnit, por ter sido do órgão, eu consegui destravar essa obra, para fazer essa intercepção lá no viaduto da BR-414”, falou.

Drenagem

Vinícius explicou que na Avenida Universitária não há sistema de drenagem e por conta disso, toda vez que chovia, um grande volume de água passava pelo trecho deixando o asfalto degradado. “Essa obra será de bom agrado porque diminuirá o problema de enchentes, de inundações, que acaba gerando um problema de tráfego no período chuvoso. Dará uma segurança para a população que transita por ali, principalmente para o pessoal que mora no Recanto do Sol”, concluiu.

Buracos

Segundo a Prefeitura de Anápolis, 98% dos buracos encontrados nas ruas da cidade nos primeiros meses deste ano já foram fechados. A estimativa é da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que calcula ter consumido 12 mil toneladas somente nesse primeiro semestre. Na prática, para se ter ideia da dimensão do material utilizado, esse volume daria para asfaltar 24 quilômetros de rua ininterruptamente.

Três motivos levaram a quantidade excessiva de buracos encontrados pelas ruas do município no início do ano: excesso de chuva, má qualidade do asfalto e, sobretudo, falta de manutenção. Depois do momento crítico, as equipes da secretaria agora trabalham para fechar o restante dos buracos, concluir serviços prestados pela Saneago, além de realizar manutenção. “Cerca de 80% das ruas da cidade apresentavam buracos e chegamos a trabalhar com 11 equipes. Agora estamos com seis equipes distribuídas pela cidade”, resume o secretário de obras, Vinícius Alves. Os trabalhos mais recentes das equipes foram no Residencial Ana Caroline, Vila Góis e Vila Jaiara.

