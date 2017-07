A Agetop começou mais uma fase da construção do aeroporto de cargas de Anápolis. Nessa etapa, equipes executam serviços de terraplanagem para construção do pátio do estacionamento e a pista de taxiamento das aeronaves. A conclusão da obra está prevista para ainda este ano, informa o governo estadual.

O aeroporto de cargas se destaca por ficar em um ponto estratégico, na região central do Brasil. Com extensão de três quilômetros de comprimento por 60 metros de largura, a pista de pouso e decolagem foi preparada para receber aeronaves de grande porte, de até 400 toneladas, como o Boeing 747-400-E.

O aeroporto concentrará toda a movimentação de cargas da região, viabilizará a importação e exportação de diversos tipos de produtos como farmacêuticos e componentes eletrônicos e agilizará a distribuição das correspondências pelos Correios. Toda essa infraestrutura representará economia para as empresas goianas e de outros estados. A fase concluída e em execução do Aeroporto de Cargas apresenta custo de R$ 321 milhões.

