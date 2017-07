São eventos para todos os gostos, idades e grupos sociais na comemoração dos 110 anos da cidade

A programação oficial do aniversário de Anápolis já está acontecendo desde o dia 1º de julho, com a realização do 3º Festival de Inverno de Natação, primeira atividade de dezenas que vão ocorrer até o dia 31, quando a cidade completa 110 anos. São eventos para todos os gostos, idades e grupos sociais. Mas é, sobretudo, uma programação para a família e para o anapolino que, a cada ano, nesse período, se reencontra com a história do seu povo.

São atrações culturais, esportivas, sociais e ações administrativas do governo municipal, dentre outras, que movimentam o município durante todo o mês. No cronograma, está a assinatura da ordem de serviço para a retomada das obras da Unidade de Saúde do Parque Iracema, que acontece no dia 13. Um verdadeiro presente para os moradores do bairro e região norte, que vão ter a garantia de atendimento médico, depois de anos sem qualquer esperança. O radialista Nilton Pereira, que mora há alguns metros do local, também pensa assim. “É uma conquista da população. A iniciativa da atual gestão em atender essa demanda, tão antiga, gera boa expectativa”, avaliou.

Na programação está ainda a entrega da Comenda Gomes de Souza Ramos, que é a maior honraria entregue aos colaboradores do progresso e do desenvolvimento social e econômico da cidade. Há outros destaques, como a 7ª edição do Festival de Cinema, que já é reconhecido na região Centro-Oeste. Com início previsto para o dia 24 de julho, o Festival distribui boa premiação e busca a revelação de novos talentos da sétima arte.

No dia 25, será lançado o Portal do Cidadão, cuja criação está a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento e é ordem direta do prefeito Roberto Naves para digitalizar e agilizar procedimentos administrativos. Serão emitidos, via internet, documentos como alvará de obras, uso do solo e parcelamento de dívidas. Isso vai diminuir o tempo de tramitação de processos.

No dia 28, pela manhã, será inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) José Epaminondas Roriz, na Vila Fabril, e à noite, começa o 7º Festival Gastronômico, na Praça Dom Emanuel. A tradicional Minimaratona 31 de Julho, no domingo, acontece no dia 30 e vai reunir milhares de atletas. Segundo o secretário municipal de Esportes, Gérson Fallacci, estão sendo conferidos os últimos detalhes da prova. “Começamos a programação com chave de ouro. Vamos fechar da mesma forma”, garantiu. Para encerrar as festividades, vem o desfile-cívico militar, a partir das 8 horas, na Avenida Goiás, e a premiação do 7º Anápolis Festival de Cinema, no Teatro Municipal.