FERNANDA MORAIS

As 146 famílias beneficiadas com as moradias populares do Residencial Polocentro tiveram uma boa notícia ao longo dessa semana. NA última quinta-feira (20), convidadas por funcionários da Caixa Econômica Federal (CEF), os contemplados assinaram os documentos autorizando a mudança para suas casas.

No mesmo dia, essas famílias tiveram outra surpresa. O prefeito Roberto Naves (PTB), esteve no local e confirmou a inauguração do Residencial Polocentro, já com a entrega das chaves, das casas no dia 26 de julho.

“Convidem os seus familiares e venham receber as chaves no próximo dia 26, feriado do Dia de Sant’Ana. Os ‘habite-se’ (outro documento que autoriza a entrada nas moradias, expedido pela Prefeitura de Anápolis), estão sendo confeccionados”, pronunciou o prefeito.

Roberto Naves foi aplaudido pelos presentes quecomemoraram o final da espera de pelo menos dois anos para usufruir do direito de ter a casa própria. Dona Marli, uma vendedora ambulante, dona da casa 24 do Residencial ficou emocionada. “Sempre venho visitar minha casa, tenho em mente até a decoração que vou usar em cada lugar”, disse. Dona Marli contou ainda que com a mudança, ela conseguirá economizar R$600 mensais que eram gastos com aluguel.

Demora

Mesmo depois de prontas, as casas do Residencial Colorado, que fazem parte do programa habitacional do Governo Federal Minha Casa Minha Vida (MCMV), demoraram um bom tempo para serem entregues aos seus donos. O principal entrave enfrentado para conclusão e entrega das moradias envolvia a Saneago.

A informação é que a Caixa Econômica não liberaria as moradias para os beneficiários sem que a construção da rede de esgoto no local. O motivo, é que nas proximidades do Residencial estava localizada uma mina de água mineral, e caso as famílias construíssem fossas sépticas poderiam contaminar o lençol freático e interferir na qualidade da água produzida pela mina.

Com as obras necessárias concluídas, os moradores receberam a notícia que, finalmente a espera chegou ao fim, e no dia 26 de julho receberão as suas chaves e os documentos necessários para realizarem as suas mudanças.

Estrutura

O Residencial Polocentro conta com 146 casas com 42,17 m², distribuídas em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Ambos os residenciais são destinados às famílias com rendimento familiar de até R$ 1.600,00 e contam com toda infraestrutura necessária, como ruas pavimentadas, meios-fios, calçadas, redes de energia, água tratada e esgoto.