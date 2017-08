LUANA CAVALCANTE

Nesta terça-feira (2.ago.17) começam os jogos da Liga Nacional Feminina de Handebol Conferência Centro-Oeste. Todas as partidas serão realizadas em Anápolis, no Ginásio Internacional Newton de Faria e no Ginásio Poliesportivo Praça Gracinda Maria, no Bairro Antônio Fernandes.

A etapa com times do Centro-Oeste é uma novidade na competição, já que até 2016 eram realizadas apenas as Conferências Sul/Sudeste, Norte e Nordeste. A competição segue até domingo (6.ago.17) e ao todo são oito times que disputam duas vagas para a segunda etapa da competição, que será entre os dias 25 e 29 de outubro.

São dois times de Goiás, três do Distrito Federal, um do Mato Grosso, um de Mato Grosso do Sul e um de Tocantins. A Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás volta às quadras para participar desta Liga Nacional Feminina Conferência Centro-Oeste.

Confirma a programação dos jogos da equipe goiana:

02.08 (quarta-feira) – 15 horas- Ginásio Internacional Newton de Faria – Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás X Stilo Handebol União ABC (MS)

03.08 (quinta-feira) – 15 horas – Ginásio Internacional Newton de Faria – Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás X CFC/ Trindade/ Governo de Goiás (GO)

04.08 (sexta-feira) – 15 horas – Ginásio Internacional Newton de Faria – Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás X KFH/ Alfa/ Aruc (DF)

05.08 (sábado) – Ginásio Internacional Newton de Faria – Semifinais

06.08 (domingo) – Ginásio Internacional Newton de Faria e Ginásio Poliesportivo Praça Gracinda Maria Finais

