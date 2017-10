Em nota oficial, a assessoria do líder do Democratas no Senado, o goiano Ronaldo Caiado, informou que o político ficará de licença médica de suas atividades parlamentares inicialmente durante 15 dias.

O senador sofreu uma queda sobre o ombro esquerdo na última sexta-feira (13.out.17), em sua fazenda no município de Mara Rosa (GO). Segundo a nota, o acidente ocorreu após uma mula, que estava sendo domada, derrubar o político. “Com apenas quatro dias do acidente, o paciente está impossibilitado de fazer qualquer deslocamento”, completa o texto.

A assessoria informou que Ronaldo Caiado sofreu uma fratura cominutiva, com vários fragmentos, na cabeça do úmero esquerdo com deslocamento posterior do tubérculo maior. Pelo aspecto radiológico e da tomografia, há indicação cirúrgica. Por causa de um grande hematoma formado no local da fratura, o senador, que é ortopedista, e os seus colegas médicos optaram pelo uso de um aparelho específico para imobilizar o ombro e o braço esquerdo.

[Eles] vão aguardar por uma semana para repetir novamente os exames e optar definitivamente por qual tratamento seguir: o conservador ou o cirúrgico. “Neste período o senador se encontra em sua residência em Goiânia, em repouso absoluto, usando analgésicos e antiinflamatórios”, completa a nota.