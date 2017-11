FERNANDA MORAIS

O vereador Domingos Paula (PV) denunciou na tribuna, nesta segunda-feira (16.out.17), que o loteamento de propriedades na zona rural em Anápolis, que são transformadas em pequenas chácaras, tem ocupado a margem de córregos de maneira indiscriminada, comprometendo mananciais hídricos e degradando o pouco que resta de mata nativa.

Ele prometeu apresentar projeto de lei para proteger essas áreas, sobretudo as que possuem nascentes de córregos.

Domingos informou que esteve no Rio Capivari no último final de semana e ficou preocupado com a realidade do manancial.

“Tem muito proprietário de fazendas loteando o seu território e fazendo pequenas chácaras. Com esse calor, as pessoas procuram esses locais às margens dos rios e acabam desmatando, fazendo construções irregulares, prejudicando o meio ambiente”, comentou.

Domingos ressaltou que o negócio é lucrativo para quem vende e satisfatório para quem compra, porém, as consequências “desse novo mercado imobiliário para o meio ambiente, são sérias”, destacou.

Para o vereador é preciso ir atrás de respostas, através de leis para evitar que a situação se agrave ainda mais.

“Durante minha passagem pelo Capivari, eu me surpreendi. Em alguns pontos está nascendo uma cidade às margens do rio. Ali, as pessoas jogam lixo, esgoto, fazem fossas. Vamos ver o que conseguimos ajudar, melhorar no sentido de cuidar do meio ambiente da nossa cidade”, concluiu.