Anápolis recebe o 1° Congresso Anapolino de Indústria Farmacêutica, um evento voltado para profissionais da área industrial, farmacêuticos e acadêmicos da região.

O evento acontece nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, sob a coordenação do Conselho Federal de Farmácia e do Curso de Farmácia da Faculdade Fama.

O 1° Congresso Anapolino de Indústria Farmacêutica também abrigará o V Simpósio de Integração Farmacêutica e contará com a presença de diversos palestrantes renomados com temas de interesse dos profissionais farmacêuticos e industriais.

Entre os palestrantes estão Gerson Pianetti, doutor na área de Controle de Qualidade de fármacos pela Universidade de Paris XI. Atualmente membro da Comissão Permanente de Revisão da Farmacopéia Brasileira e membro da Câmara Técnica de Medicamentos da Anvisa, que fará a palestra magna, sobre a qualidade dos medicamentos fabricados no Brasil.

Na quarta-feira, o 1° Congresso contará com a presença do ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vecina.

Para a conselheira federal de Farmácia por Goiás, Sueza Oliveira, que coordena o evento, o congresso é muito importante para Anápolis, Goiás e o Brasil, pois contribui para os profissionais, que acabam por influenciar diretamente na economia também, pois o município abriga um dos maiores pólos farmoquímicos do Brasil, contando com cerca de 30 empresas que emprega mais de 6 mil pessoas e movimenta o PIB do Estado de Goiás.

SERVIÇO

Abertura

Dia: 30/10 (segunda feira)

Horário: 19h

Local: Sesi Jaiara – Avenida Fernando Costa s/nº – Vila Jaiara – Anápolis.

Mini Cursos e Workshops

Dia: 30/10 e 1º/11

Horário: ver programação

Local: Faculdade Metropolitana de Anápolis – Avenida Fernando Costa, nº 49 – Vila Jaiara – Anápolis.

