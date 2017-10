O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG) divulgou, nesta segunda-feira (30.out.17), o índice de abstenção do concurso público da Câmara Municipal de Anápolis. Segundo o organizador do certame, a média de ausentes foi de 23,9%. Ao todo estavam aptos para fazer a prova no domingo (29.out.17) 3.525 candidatos.

Veja a abstenção por cargo:

Analista Administrativo – Ciências Jurídicas: 30,7% (121 ausentes de 394 inscritos).

Analista Administrativo – Ciências Contábeis: 27,3% (30 ausentes de 110 inscritos).

Controlador Interno: 27% (106 ausentes de 393 inscritos).

Assistente Administrativo: 22,3% (516 ausentes de 2311 inscritos).

Assistente de Controle Interno: 22,1% (70 ausentes de 317 inscritos).

A aplicação de provas do concurso da Câmara Municipal de Anápolis foi realizada no domingo (29.out.17), em dois períodos. Durante a manhã fizeram a prova os candidatos com nível superior. À tarde, fizeram a prova os candidatos de nível médio.

A Câmara Municipal de Anápolis publicou no dia 17 de agosto o edital para concurso público. O certame terá validade de dois anos. Os salários variam de R$ 996,53 a R$ 1.993,14, com jornadas de 25 horas semanais.

Os gabaritos preliminares das provas estão disponíveis e podem ser acessados aqui.