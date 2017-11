Partidos de extrema esquerda e siglas relativamente novas são as que têm menos filiados em Anápolis. Os números são do TSE, de setembro deste ano. O PCB é o menor deles, com apenas dois filiados. O NOVO também tem um diretório minúsculo na cidade, com seis membros. O Partido da Mulher Brasileira (PMB), que obteve registro em 2015, tem 26 filiados. O PPL tem 32 membros. Já o PSOL, que já teve candidato a prefeito, soma 44 membros. O PSTU reúne 65 filiados e o PROS, um total de 87 membros.

Partido Número de filiados PCB 2 NOVO 6 PMB 26 PPL 32 PSOL 44 PSTU 65 PROS 87